Ascolti TV Total Audience | Sabato 27 Dicembre 2025 | La Forza di una Donna registra il maggior incremento +41K

Nella serata di sabato 27 dicembre 2025, l’audience televisiva italiana ha mostrato variazioni tra i vari programmi, con “La Forza di una Donna” che ha registrato il incremento più significativo, con oltre 41.000 spettatori in più. Durante la serata, sono stati trasmessi diversi contenuti, tra eventi Rai e repliche Mediaset, che hanno attirato l’attenzione di un pubblico diversificato.

Nella serata di ieri, sabato 27 dicembre 2025, il pubblico televisivo italiano ha seguito con interesse diversi programmi, dai grandi eventi Rai alle repliche Mediaset. In total audience, su Rai1 il Festival del Circo di Montecarlo ha intrattenuto 2.283.000 spettatori con uno share del 16,11%, in onda dalle 21:46 alle 23:56. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto 1.866.000 spettatori con il 17,39% di share dalle 22:04 all'1:15. Su Rai2, S.W.A.T. ha coinvolto 850.000 spettatori (5,08%) nel primo episodio e 823.000 spettatori (5,69%) nel secondo. Italia1 ha proposto Shrek 2, visto da 1.

