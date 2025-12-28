Ascolti tv sabato 27 dicembre | Festival del Circo di Montecarlo Il Volo Tutti per uno
Ascolti tv sabato 27 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda il Festival del Circo di Montecarlo. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Assassinio sull’Orient Express. Su Canale 5 Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Su Italia 1 Shrek 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 27 d icembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 27 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Ascolti tv sabato 13 dicembre: Ballando con le stelle, Il volo tutti per uno
Leggi anche: Ascolti tv sabato 20 dicembre: Ballando con le stelle, Il volo tutti per uno
Stasera in tv (27 dicembre), Laura Barth alla guida di un circo contro Il Volo; Ascolti tv, 26 dicembre: ‘Il primo Natale’ vince prime time; Natale 2025 in TV: il calendario dei film da guardare dal 24 dicembre al 6 gennaio; Ascolti tv di Santo Stefano: boom La bella e la bestia, Ficarra e Picone vincono la serata.
Ascolti tv ieri 27 dicembre 2025: dati Auditel e share tv. Scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 27 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 27 dicembre 2025. mam-e.it
Ascolti TV 27 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com
Federico a casa @quod.design Sabato 27 dicembre h 20:00. Imperdibile, chi conosce lo sa, chi non lo conosce , non lo perda , perché lo ascolti una volta e non si abbandona mai. Vi abbiamo avvisato @beesideproject Una voce, una chitarra e poco altro: - facebook.com facebook
Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5% x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.