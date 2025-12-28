Ascolti TV sabato 27 dicembre 2025 | La Ruota della Fortuna vola Festival del Circo di Montecarlo 16.2%

Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di sabato 27 dicembre 2025, Rai1 ha trasmesso il Festival del Circo di Montecarlo, con un ascolto pari al 16,2%. Contestualmente, La Ruota della Fortuna ha registrato un buon risultato, confermando l'interesse del pubblico per i programmi di intrattenimento. Di seguito i dettagli degli ascolti televisivi della serata.

Nella serata di ieri, sabato 27 dicembre 2025, Rai1 ha proposto il Festival del Circo di Montecarlo, seguito da 2.276.000 spettatori con uno share del 16,2% dalle 21:46 alle 23:56. Su Canale5, invece, la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha intrattenuto 1.861.000 spettatori pari al 17,4% dalle 22:04 all’1:15, confermando la popolarità del gruppo musicale anche in replica. Su Rai2, la serie S.W.A.T. ha raccolto 832.000 spettatori (5,4%), mentre su Italia1, Shrek 2 ha totalizzato 1.030.000 spettatori e il 6,5% di share. Rai3, con il programma La Città Ideale, ha raggiunto 860. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

