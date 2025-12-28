Ascolti tv il Circo di Montecarlo contro Il Volo chi ha vinto? Ottimo debutto per Ossini

Nel sabato sera finale del 2025, gli ascolti televisivi hanno visto il Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Laura Barth e Alessandro Serena su Rai1, raggiungere una media di circa 2 milioni di spettatori. Tra gli eventi della serata, il confronto tra il Circo di Montecarlo e Il Volo ha suscitato particolare attenzione, mentre ottimo debutto per Ossini. Di seguito, i dettagli sui risultati e le principali performance della serata.

Gli ascolti del sabato televisivo, l'ultimo del 2025, vedono, in prime time su Rai1 il Festival del Circo di Montecarlo con Laura Barth e Alessandro Serena conquistare una media di 2.276.000 individui all'ascolto pari al 16.2% di share. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo ha totalizzato invece il 17.4% pari a una media di 1.861.000 teste. Quanto agli altri programmi della serata, su Rai3 ottimo debutto per La città ideale con Massimiliano Ossini che ha registrato una media di 860.000 teste pari al 5.7%. Su La7, il film Il club delle prime mogli con Goldie Hawn, Diane Keaton e Bette Midler ha ottenuto una media di 512. 🔗 Leggi su Iltempo.it

