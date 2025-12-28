In queste vacanze natalizie la gara degli ascolti tv continua sabato 27 dicembre. Rai e Mediaset non smettono di fronteggiarsi, non solo nell’access prime time, dove regna sovrana la competizione tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, ma anche nella prima serata. Rai1 ha infatti proposto il 47° Festival del Circo di Montecarlo, che quest’anno si distingue per l’esibizione di due spettacoli di apertura mai visti prima; su Canale5 invece è andato in onda il concerto-evento Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il grande show con cui Il Volo ha festeggiato i primi 15 anni di carriera. Anche il palinsesto delle altre reti era ricco di appuntamenti: su Rai2 c’erano gli episodi della serie S. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 27 dicembre, Il Circo di Montecarlo contro Il Volo

Leggi anche: Ascolti TV 27 dicembre: chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo e Il Volo, Affari tuoi contro La ruota

Leggi anche: Ascolti tv sabato 27 dicembre: Festival del Circo di Montecarlo, Il Volo Tutti per uno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ascolti tv 26 dicembre, chi ha vinto?; Stasera in tv (27 dicembre), Laura Barth alla guida di un circo contro Il Volo; Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv di Santo Stefano: boom La bella e la bestia, Ficarra e Picone vincono la serata.

Ascolti TV 27 dicembre: chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo e Il Volo, Affari tuoi contro La ruota - Chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo in onda su Rai1 e lo show Il Volo Tutti per uno - fanpage.it