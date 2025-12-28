ASCOLTI TV 27 DICEMBRE 2025 | IL CIRCO DI MONTECARLO IL VOLO SHREK 2 SCOTTI VS DE MARTINO

ASCOLTI TV 27 DICEMBRE 2025 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 27 dicembre 2025 con il “Festival del Circo di Montecarlo” ed “Il Volo: Viaggio nel Tempo”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Bianca Olympia – x Linea Verde Bike – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x Tg1 – x Ciao Maschio – x + x + x L’Eredità Weekend – x L’eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Festival del Circo di Montecarlo – x Festival del Circo di Montecarlo – x Notti Magiche: Campionato Mondiale di Magia – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x X-Style – x I Viaggi del Cuore – x Viaggiatori: Uno Sguardo sul Mondo – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x La Forza di Una Donna – x Verissimo: Le Storie – x Verissimo: Le Storie – x Verissimo Le Storie: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Il Volo: Viaggio nel Tempo – x Il Volo: Viaggio nel Tempo – x Tg5 – x In Gara per Natale – x Rai Sport Live Weekend – x Sci Alpino – x Rai Sport Live Weekend – x Tg2 – x Tg2 Weekend – x Playlist – x Storie al Bivio Weekend – x + x Top: Tutto Quanto Fa Tendenza – x Dribbling – x Sognando Milano-Cortina – x Tg2 – x F. 🔗 Leggi su Bubinoblog

