Aryna Sabalenka | Il gioco degli uomini è più veloce saprò come affrontare Kyrgios in futuro

Aryna Sabalenka ha commentato la sua recente sconfitta contro Nick Kyrgios nella Battaglia dei Sessi a Riad, evidenziando le differenze di ritmo tra i due giocatori. La tennista ha sottolineato come il gioco degli uomini possa risultare più rapido e ha espresso fiducia nel migliorare le proprie strategie per affrontare future sfide contro Kyrgios. La partita ha offerto spunti interessanti sul livello di competitività tra i generi nel tennis professionistico.

Aryna Sabalenka è stata sconfitta da Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3, 6-3 nella Battaglia dei Sessi andata in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Nella rivisitazione del confronto di genere vinto da Billie Jean King più di mezzo secolo fa, la numero 1 del mondo ha lottato contro il numero 671 del ranking ATP e ha provato a impensierire l’australiano, il quale ha operato però un paio di accelerazioni ed è riuscito ad avere la meglio sulla bielorussa in poco più di un’ora di gioco. Aryna Sabalenka ha analizzato la propria prestazione nelle consuete dichiarazioni a caldo rilasciate al termine dell’incontro: “ Mi sono sentita alla grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

