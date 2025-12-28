Arrivano i saldi la data ufficiale è il 3 gennaio Ma gli sconti sono ovunque da settimane

I saldi ufficiali iniziano il 3 gennaio, ma gli sconti sono già presenti da settimane. I commercianti pontini confidano in questa occasione per rilanciare un periodo di vendite che, seppur migliorato rispetto all’anno passato, rimane ancora sotto le aspettative. Questa fase rappresenta un momento importante per il commercio locale, offrendo ai clienti opportunità di acquisto a prezzi più vantaggiosi.

Le aspettative ci sono, i commercianti pontini sperano nei saldi per recuperare un Natale che è rimasto comunque sottotono, nonostante sia migliorati rispetto allo scorso anno. Sicuramente l'arrivo della tredicesima ha dato una bella scossa agli acquisti che fino alla metà del mese di dicembre. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

