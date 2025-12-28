Arrivano i rinforzi per l’Ast di Ascoli | Ora stabilità e programmazione

L’Ast di Ascoli rafforza in modo significativo i propri organici e compie un nuovo passo nella riduzione del precariato. Con 21 determine firmate tra il 22 e il 24 dicembre dal direttore generale Antonello Maraldo, l’Azienda sanitaria territoriale ha avviato un pacchetto articolato di misure che interessa complessivamente 81 unità di personale tra comparto e dirigenza medica. Il piano prevede 30 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 17 tramite utilizzo di graduatorie concorsuali e 13 mediante stabilizzazione di personale già in servizio con contratti precari. A queste si aggiungono 3 assunzioni a tempo determinato, 20 proroghe di contratti in scadenza al 31 dicembre 2025, 8 ingressi per mobilità, l’indizione di quattro concorsi pubblici per la copertura di 8 posti e 12 verticalizzazioni interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

