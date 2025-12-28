Arriva un vortice dall' Artico a Capodanno | freddo intenso e gelate anche a Novara

Un fronte di aria fredda proveniente dall'Artico si avvicina a Capodanno, portando temperature molto basse e gelate anche nel novarese e nel Vco. Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo, questa ondata di gelo si farà sentire con intensità, influenzando le condizioni meteorologiche della regione durante le festività. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle conseguenze di questo evento atmosferico.

Il vortice che sta arrivando dall'Artico porterà freddo intenso anche su novarese e Vco.Lo spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. "Fino a lunedì compreso alta pressione e tempo ben soleggiato su tutto il Piemonte, fatta eccezione per il ritorno di qualche banco di nebbia o foschia.

