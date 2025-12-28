Army of Two | Il 40° Giorno è il gioco più gay mai realizzato secondo il director
In un’intervista recente, Alex Hutchinson, creative director di Army of Two: Il 40° Giorno, ha descritto il gioco come “il più gay mai realizzato, ed è fantastico”. Questa affermazione suscita discussioni sulla rappresentazione e l’approccio creativo nel settore videoludico, offrendo uno spunto per riflettere sulla diversità e l’inclusione nei giochi moderni.
Army of Two: Il 40° Giorno “è il gioco più gay mai realizzato, ed è fantastico”. A dirlo è Alex Hutchinson, creative director dello sparatutto cooperativo pubblicato nel 2010, tornato recentemente a parlarne in un’intervista. Con tono provocatorio ma lucido, Hutchinson ha spiegato che l’anima del gioco risiede nel legame profondo tra i due protagonisti, Tyson Rios ed Elliot Salem: due uomini armati fino ai denti che si affidano totalmente l’uno all’altro per sopravvivere, combattere e superare ostacoli insieme. E secondo il director, è difficile immaginare qualcosa di più intimamente carico di significato. 🔗 Leggi su Game-experience.it
