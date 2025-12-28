Armi all’Ucraina la rivelazione del generale Portolano | L’Italia ha già fornito 3 miliardi

Il generale Portolano ha rivelato che l’Italia ha già fornito 3 miliardi di euro in armi all’Ucraina. Questa decisione si inserisce nel quadro delle recenti evoluzioni geopolitiche, evidenziando l’impegno del nostro paese nel supporto alla difesa ucraina. Un tema che richiede attenzione e analisi approfondite sulle implicazioni strategiche e sulla coerenza delle scelte italiane in un contesto di crescente tensione internazionale.

L'attuale scenario geopolitico internazionale impone una riflessione profonda sul ruolo della difesa nazionale e sugli impegni assunti dall'Italia nel contesto della crisi ucraina. Il generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, ha recentemente tracciato un bilancio dettagliato del supporto fornito a Kiev, evidenziando come l'assistenza militare italiana abbia ormai superato la soglia dei tre miliardi di euro. Questo dato emerge da un'analisi dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti autorizzati attraverso ben undici decreti interministeriali, consolidando la posizione dell'Italia come uno dei partner europei più attivi nel sostegno alla sovranità ucraina.

