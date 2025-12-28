armi a kiev cosa prevede il nuovo decreto

Il nuovo decreto prevede l'invio di aiuti militari a Kiev, includendo munizioni, artiglieria e altri dispositivi armati. La misura mira a supportare le capacità difensive dell'Ucraina, rispettando le normative vigenti e garantendo un intervento coordinato. Questo provvedimento si inserisce in un quadro di assistenza strategica volto a rafforzare la posizione ucraina nel contesto del conflitto in corso.

