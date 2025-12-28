Ariano Irpino dramma al matrimonio la torta provoca incendio | ustionato lo sposo

Ariano Irpino, un matrimonio di Calitri si è trasformato in un incidente quando, durante la cerimonia, la torta nuziale ha preso fuoco, causando ustioni allo sposo. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli invitati e ha richiesto interventi di emergenza. Si tratta di un episodio accidentale che ha messo in pericolo la sicurezza dei presenti, evidenziando l’importanza delle precauzioni durante le celebrazioni pubbliche.

