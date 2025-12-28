Nel 2025, Arensman afferma che sarà il miglior anno della sua vita. A Roma, il 28 dicembre, si analizzano i segnali di un rilancio importante per l'Ineos Grenadiers, con Geraint Thomas, Elia Viviani e nuovi acquisti come Vauquelin e Onley. La squadra punta a riconquistare spazi di rilievo nei Grandi Giri, rafforzando la propria presenza nel panorama ciclistico internazionale.

Roma, 28 dicembre 2025 - L'operazione rilancio di una Ineos Grenadiers che vuole tornare a fare la voce grossa in particolare nei Grandi Giri è partita dalle ammiraglie, sulle quali sono saliti Geraint Thomas ed Elia Viviani subito dopo il ritiro, ma anche da una campagna di ciclomercato che ha portato, tra gli altri, gli ingaggi di Kévin Vauquelin e Oscar Onley. Ma nel roster della formazione britannica un diamante forse ancora grezzo c'è già e risponde al nome di Thymen Arensman, uno che di questo 2025 arrivato alle ultime battute avrà molto da ricordare. Le dichiarazioni di Arensman. Le vittorie in stagione sono state 3, due delle quali arrivate al Tour de France 2025: una tramite una fuga da lontano e l'altra addirittura battendo Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arensman: “Il 2025 il miglior anno della mia vita"

Leggi anche: La confessione di Filippa Lagerback: «Il 2025 è stato l'anno peggiore della mia vita. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore»

Leggi anche: Mourinho bacia Sneijder sulla fronte e racconta: «Mi ha regalato il miglior anno della mia carriera»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

INEOS Grenadiers, Thymen Arensman: “È stato l’anno più felice della mia vita. Il ciclismo per me è secondario”.

Arensman: “Il 2025 il miglior anno della mia vita" - Decisivo il Tour de France 2025, con 2 tappe vinte e il 12esimo posto finale: "E dire che ero reduce dalla delusione ... sport.quotidiano.net