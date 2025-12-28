ArcelorMittal lettera degli ex operai | Il nuovo anno porti lavoro

Gli ex operai ArcelorMittal della comunità irpina rivolgono i loro auguri di Natale, auspicando che il nuovo anno porti opportunità di lavoro e stabilità. In un momento di attese e sfide, desiderano condividere un messaggio di speranza e unità, confidando in un futuro migliore per tutti. Questo breve saluto rappresenta il desiderio di continuità e rinascita per la loro terra e le famiglie coinvolte.

scriviamo questi auguri di Natale alla comunità irpina come lavoratori della vertenza ex ArcelorMittal. Lo facciamo in modo diretto, perché sentiamo il bisogno di parlare con sincerità a chi vive e lavora nella nostra stessa terra. Sulla nostra vertenza è stata alimentata una guerra preventiva. Qualcuno si è schierato senza conoscere, senza leggere le carte, senza entrare nel merito dei fatti. Si è deciso prima il giudizio e poi il racconto. Così non si giudicano i fatti, ma si colpiscono le persone. E a pagare sono stati i lavoratori e le loro famiglie. In questo clima si è voluta far passare anche un'idea pericolosa: che qualcuno possa farla franca rispetto alle leggi.

