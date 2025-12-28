Con l'avvicinarsi della fine del 2025, Apple ha svelato le app e i giochi più scaricati dell'anno in Italia. Di seguito le Top Ten delle applicazioni e dei giochi, gratuiti e a pagamento, oltre ai giochi Apple Arcade, che hanno riscosso maggior successo nel nostro paese nel corso di quest’anno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Apple: le app e i giochi più scaricati nel 2025

Leggi anche: Apple: le app e i giochi più scaricati del 2025 in Italia

Leggi anche: App Store Awards 2025: Apple svela le 17 migliori App e giochi dell’anno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Apple | le app e i giochi più scaricati del 2025 in Italia.

App e giochi più scaricati in Italia 2025: classifica, trend e consigli per scegliere le migliori - App e giochi più popolari del 2025 in ItaliaNel corso del 2025 l’ecosistema Apple in Italia ha visto consolidarsi app e giochi che hanno dominato down ... assodigitale.it

Apple: le app e i giochi più scaricati del 2025 in Italia - Con l'avvicinarsi della fine del 2025, Apple ha svelato le app e i giochi più scaricati dell'anno in Italia. today.it