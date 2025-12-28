Appello per l’acqua pubblica in Campania

In Campania, il dibattito sulla gestione dell’acqua potabile è tornato al centro dell’attenzione pubblica. Negli ultimi mesi, diverse associazioni, sindacati e cittadini hanno espresso preoccupazione riguardo alle scelte della giunta regionale di Vincenzo De Luca, opponendosi alla privatizzazione del servizio. Questo appello mira a mantenere l’acqua come bene pubblico, essenziale per la salute e il benessere della comunità.

di Paolo Pantani Negli ultimi mesi in Campania la questione della gestione dell'acqua potabile, e l'opposizione alla sua "privatizzazione", è tornata al centro del dibattito pubblico, con appelli e mobilitazioni promossi da comitati, sindacati e forze civiche contrari alle scelte della giunta regionale sotto la presidenza di Vincenzo De Luca. Ora che comincia una nuova legislatura ci aspettiamo una rapida inversione di rotta da parte di Roberto Fico, che in questo senso si è pronunciato in campagna elettorale. La giunta regionale di De Luca ha avviato una procedura per affidare la gestione della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale tramite una nuova società con una partecipazione pubblica e una quota privata di minoranza, decisione criticata da comitati e associazioni che la considerano una forma di privatizzazione.

