Apertura della Sala delle Conchiglie e Natale a Genova con Dickens a Villa Duchessa di Galliera

Da sabato 3 a martedì 6 gennaio, Villa Duchessa di Galliera a Genova Voltri apre in via straordinaria la Sala delle Conchiglie, un patrimonio di grande valore storico e naturalistico. In occasione delle festività, sarà possibile visitare questa preziosa esposizione, arricchendo il periodo natalizio con un’occasione di scoperta culturale e ambientale.

A Villa Duchessa di Galliera (Genova Voltri) apre in via straordinaria la preziosa Sala delle Conchiglie, da sabato 3 a martedì 6 gennaio.Il Palazzo di Società, posto accanto al maestoso palazzo nobiliare che si può ammirare entrando nel Parco, fu realizzato per intrattenere gli importanti ospiti.

