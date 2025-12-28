Anziano viene avvolto dalle fiamme mentre cucina | muore Pasquale Scimone

Un uomo di nome Pasquale Scimone è deceduto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre, a causa di un incendio scoppiato nella cucina del suo appartamento. L’incidente ha causato il tragico esito durante le operazioni di spegnimento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre, a causa di un incendio divampato nella cucina del suo appartamento. Il suo nome di Pasquale Scimone, 78 anni. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento della zona Minissale, a Messina. A dare l'allarme.

