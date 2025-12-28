Anziana muore investita sulle strisce mentre va a giocare a tombola con le amiche

Una donna anziana è deceduta nella sera del 27 dicembre dopo essere stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente si è verificato in via [nome strada], mentre si recava a incontrare le amiche per una partita a tombola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una donna anziana è morta nella sera del 27 dicembre, investita mentre attraversava le strisce pedonali. La vittima è Alessandra Fantozzi, 77 anni, uccisa ieri sera da un'auto nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina-Lorenzana, in provincia di Pisa.

