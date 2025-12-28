Anziana investita portata in ospedale con l’elisoccorso

Stamattina a Fivizzano, un’anziana donna è rimasta coinvolta in un incidente e trasportata in ospedale tramite elisoccorso. L’incidente, avvenuto poco prima delle 10, è stato segnalato alle autorità locali, che stanno ancora accertando le cause. La vittima è stata immediatamente assistita e trasferita presso una struttura sanitaria per le valutazioni del caso.

Fivizzano (Massa-Carrara), 28 dicembre 2025 – Grave incidente questa mattina, poco prima delle 10, a Fivizzano. Una donna di 78 anni è stata investita da un'auto in località Molino. Molto serie le conseguenze: la donna ha riportato trauma cranico e una probabile frattura ed è stata portata in codice rosso, a bordo dell'elisoccorso regionale Pegaso, all'ospedale di Cisanello a Pisa. Oltre a Pegaso sono intervenuti sul posto l'ambulanza di Fivizzano e la Pubblica Assistenza di Monzone; per i rilievi i carabinieri di Fivizzano.

