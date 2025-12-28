Antonella e Sara morte per sospetta intossicazione | sintomi dopo vigilia di Natale erano state dimesse 2 volte
Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita sono decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso per sospetta intossicazione alimentare, dopo aver manifestato sintomi nella notte della vigilia di Natale. Le due erano state dimesse due volte dal pronto soccorso prima dei decessi. La vicenda solleva interrogativi sulla corretta gestione delle emergenze sanitarie e sulla sicurezza alimentare.
