Antonella e Sara morte per sospetta intossicazione | sintomi dopo vigilia di Natale erano state dimesse 2 volte

Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita sono decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso per sospetta intossicazione alimentare, dopo aver manifestato sintomi nella notte della vigilia di Natale. Le due erano state dimesse due volte dal pronto soccorso prima dei decessi. La vicenda solleva interrogativi sulla corretta gestione delle emergenze sanitarie e sulla sicurezza alimentare.

Mamma e figlia morte dopo il pesce, dimesse due volte dall'ospedale: «Evoluzione rara del quadro clinico». I sintomi dell'intossicazione - Erano state due volte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso e per due volte sono state dimesse Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte ... leggo.it

Madre e figlia morte per sospetta intossicazione alimentare: «Quadro clinico collassato improvvisamente» - La procura di Campobasso ha disposto l'autopsia sul corpo di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, mamma e figlia morte nelle ultime ore all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a ... msn.com

Una vigilia di Natale trasformata in tragedia. Antonella e la figlia 15enne Sara sono morte dopo una sospetta intossicazione alimentare, nonostante due accessi al pronto soccorso. Una comunità sotto shock, una famiglia distrutta. - facebook.com facebook

