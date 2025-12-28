Antonella e Sara morte per sospetta intossicazione | sintomi dopo vigilia di Natale erano state dimesse 2 volte

Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita sono decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso per sospetta intossicazione alimentare, dopo aver manifestato sintomi nella notte della vigilia di Natale. Le due erano state dimesse due volte dal pronto soccorso prima dei decessi. La vicenda solleva interrogativi sulla corretta gestione delle emergenze sanitarie e sulla sicurezza alimentare.

Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita sono morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: cosa sappiamo, dai primi sintomi dopo il pasto a base di pesce la sera della vigilia di Natale alle due dimissioni dal pronto soccorso prima dei decessi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

