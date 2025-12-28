Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita come sono morte mamma e figlia 15enne | Quadro clinico collassato La sospetta intossicazione con il pesce

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di 15 anni, sono decedute in circostanze ancora da chiarire, con il sospetto di un’intossicazione alimentare. Dopo la cena della Vigilia, i loro quadri clinici si sono improvvisamente aggravati, portando a un collasso. La polizia indaga sull'origine delle cause, con particolare attenzione a una possibile intossicazione da pesce consumato in quella occasione.

Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, una ragazza di 15 anni e sua madre, 50enne, sono morte per una sospetta intossicazione alimentare i cui sintomi si sono manifestati dopo la cena della Vigilia di.

Aveva 15 anni e una vita ancora tutta da vivere la ragazza che nella serata di ieri, 27 dicembre 2025, è morta all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata per malori legati a una

Sara Di Vita, una ragazza di 15 anni, è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di. Anche il papà ricoverato

Antonella Di Ielsi, 50 anni, è deceduta nella mattinata di domenica nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Cardarelli. Sabato sera il decesso della figlia, Sara. Accertamenti medico-legali per chiarire le cause delle morti

Campobasso – Una comunità sotto shock e una famiglia distrutta da quello che doveva essere un momento di festa. Pietracatella piange la scomparsa di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di sua figlia Sara, appena quindicenne, morte a distanza di poche ore l'una

