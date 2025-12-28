Anticipo Serie A Milan-HVerona 3-0

Il Milan di Allegri supera il Verona con un risultato di 3-0, consolidando la prima posizione in classifica in attesa della partita dell’Inter prevista questa sera. La gara si è svolta alle 14.30, confermando la buona forma della squadra rossonera e mantenendo alta la distanza dalle inseguitrici. Un risultato importante nel contesto della stagione di Serie A, che testimonia la solidità del Milan in questa fase del campionato.

14.30 Il Milan di Allegri batte 3-0 il Verona e,in attesa del match dell'Inter stasera, è solo in testa alla classifica. Dopo un inizio complicato, i rossoneri riescono a sbloccare il match nel recupero del 1° tempo: angolo Modric,Rabiot prolunga di testa per il sinistro ravvicinato di Pulisic, 1-0 (46'pt). Nella ripresa si scatena Nkunku che prima si procura e trasforma un rigore (48') poi è il più rapido di tutti a ribadire in rete il pallone deviato da Montipò sul palo dopo un tiro di Modric (53'). Gara in ghiaccio, fa festa il Milan. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Anticipo Serie A, Verona-Atalanta 3-1 Leggi anche: Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma: le scelte dei due allenatori per l’anticipo di Serie A Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A. Domani Milan vs Hellas Verona, le probabili formazioni; Il Milan sorride, Leao in gruppo: può tornare contro il Verona; SERIE A - Milan-Hellas Verona, Fullkrug allo stadio per assistere al match; Milan-Hellas Verona: arbitra Fabbri, al VAR Mazzoleni e Volpi. Pulisic e Nkunku trascinano il Milan: Verona abbattuto, rossoneri di nuovo in vetta - Bella vittoria del Milan che sconfigge nettamente il Verona nell'anticipo domenicale di questo turno di serie A. sportface.it

Milan-Verona 3-0, gol e highlights. Rete di Pulisic e doppietta di Nkunku - A distanza di 365 giorni, il Milan è primo (aspettando l'Inter) dopo il 3- sport.sky.it

Milan-Hellas Verona 3-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Verona di Domenica 28 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

L'Atalanta chiede il rigore, il Verona segna il 3-0 #VeronaAtalanta #DAZN

Serie A2, nell’anticipo la Reale Mutua Torino cade a Mestre @Sportando x.com

- Con l'anticipo tra Mestre e Torino, scatta oggi l'ultimo turno del girone di andata di #SerieA2OldWildWest. Domani il resto del programma con la corsa alla Final Four di Coppa Italia. La Valtur Brindisi impegnata a Roseto. I - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.