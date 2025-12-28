Anticipazioni Domenica In 28 dicembre | l’oroscopo di Paolo Fox e Ambra Angiolini a cuore aperto

L’appuntamento di Domenica In del 28 dicembre, in onda su Rai 1 alle 14, offrirà anticipazioni sull’oroscopo di Paolo Fox e approfondimenti con Ambra Angiolini. Mara Venier condurrà una puntata ricca di ospiti e sorprese, dedicata a concludere l’anno in modo positivo. Un’occasione per riflettere sui temi di fine anno e prepararsi al nuovo, con uno sguardo attento alle stelle e alle storie dei protagonisti.

Mara Venier è già proiettata verso i buoni propositi e i desideri per il nuovo anno: la puntata di Domenica In in onda domenica 28 dicembre dalle 14 su Rai 1 ospiterà tanti ospiti e sorprese per finire il 2025 nel migliore dei modi. Immancabile come ogni anno la presenza dell' astrologo Paolo Fox, ma non sarà l'unico ospite dell' ultima puntata dell'anno. La conduttrice promette una puntata ricca e sorprendente e probabilmente non mancherà uno spazio per il ricordo di Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la conduttrice veneziana accoglierà un parterre di ospiti che unisce cinema, musica, televisione, risate e soprattutto tante storie da raccontare.

