Anticipato l’incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago è stato anticipato alle ore 19 italiane, rispetto alla precedente programmazione delle 21. L’appuntamento rappresenta un momento importante per discutere questioni bilaterali e di attualità internazionale, in un contesto di crescente attenzione alle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina. La modifica dell’orario sottolinea l’interesse verso questa riunione, che si svolgerà in un ambiente riservato e di confronto diretto.

Si terrà alle ore 19 italiane e non più alle 21 l’ incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il vertice si svolgerà dopo una nuova notte di violenti attacchi russi sull’ Ucraina, con il lancio di missili Kinzhal e i droni Shahed su numerose città del Paese, tra cui Dnipropetrovsk, Odessa e Kherson. Prima di volare negli Stati Uniti, Zelensky ha fatto tappa in Canada per incontrare il premier Mark Carney e ha partecipato a una videoconferenza con i principali leader europei, tra cui Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Keir Starmer, che hanno ribadito la necessità di garanzie di sicurezza «specifiche e affidabili» per Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Anticipato l’incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago Leggi anche: Oggi l'incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago Leggi anche: Russia, voci impazzite da Mar a Lago: "Domenica incontro Trump-Zelensky" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Oggi il faccia a faccia Zelensky-Trump: anticipato alle 19 italiane. Lavrov: “L’Europa vuole andare fino in fondo” - L’orario dell’incontro odierno tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Mar- ilfattoquotidiano.it

