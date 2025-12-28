Ansia da festa perfetta | come sopravvivere alla pressione del 31 dicembre con la JOMO

Il 31 dicembre spesso porta con sé aspettative e pressioni per organizzare la festa perfetta. Tuttavia, molte persone preferiscono vivere il momento in modo più semplice e autentico, scegliendo la filosofia JOMO (Joy of Missing Out). In questo articolo, esploreremo come affrontare la domanda “Che fai a Capodanno?” senza stress, valorizzando il proprio benessere e rispettando i propri desideri.

Natale è condivisione, non conteggio L'augurio è che nessuno viva questi giorni di festa con ansia per calorie, bilancia e chili e/o che riusciamo a non alimentare questo tipo di disagio nei nostri commensali. Il cibo non è un nemico; il Natale non è una pro

