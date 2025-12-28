Anno nuovo al Teatro Stradanuova | si festeggia il Capodanno tra risate e burlesque

Il Teatro Stradanuova di Genova accoglie il nuovo anno con due eventi dedicati a intrattenimento, musica e umorismo. Un’occasione per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 in un ambiente accogliente e sobrio, offrendosi a un pubblico desideroso di trascorrere momenti piacevoli e rilassanti. Un modo per festeggiare il Capodanno in modo originale e rispettoso delle tradizioni teatrali.

Il Teatro Stradanuova di Genova festeggia il Capodanno con due appuntamenti all’insegna dell’ironia, della musica e del divertimento.Alle ore 19:30 si parte con “Delitto Imperfetto” della Compagnia Onda Larsen, una commedia nera per iniziare l’anno con una risata. e un omicidio! Lui, lei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Anno nuovo al Teatro Stradanuova: si festeggia il Capodanno tra risate e burlesque Leggi anche: Capodanno: risate e burlesque al Teatro Stradanuova Leggi anche: Natale a teatro tra risate e magia al Teatro Nuovo di Pisa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno: risate e burlesque al Teatro Stradanuova; Stand up comedy & Burlesque: Capodanno 2026 in Stradanuova; GENOVA SI PREPARA AL CAPODANNO: ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI; Concerto di Capodanno 2026 con Alba Music Festival Xix Edizione a Alba e dintorni. Anno nuovo al Teatro Stradanuova: si festeggia il Capodanno tra risate e burlesque - Il Teatro Stradanuova di Genova festeggia il Capodanno con due appuntamenti all’insegna dell’ironia, della musica e del divertimento. genovatoday.it Stand up comedy & Burlesque: Capodanno 2026 in Stradanuova - 30, Stradanuova Teatro Centrale (via Garibaldi 18 c/o Palazzo Rosso) festeggia l'ultimo dell'anno con Stand up comedy & Burlesque. mentelocale.it

Non chiedete troppo all’anno nuovo. Non trattatelo come una prova. È solo un tempo che arriva, con le tasche vuote, pronto a riempirsi di vita. Concedetevi il tempo di non essere pronti, di cambiare idea, di tornare indietro, di ricominciare senza spiegazioni. Si facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.