Angola-Egitto terza giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del Gruppo B di Coppa d'Africa 2025. L'Egitto, già sicuro della qualificazione agli ottavi, troverà di fronte un avversario con l'acqua alla gola e che non ha alternative alla vittoria per provare a passare tra le migliori terze. Angola-Egitto si giocherà lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 17 presso lo stadio Adrar di Agadir. ANGOLA-EGITTO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L'Angola non può accontentarsi nemmeno del pareggio, perchè in tal caso sarebbe difficile passare il turno anche come migliore terza. Per questo il ct Beaumelle si affida all'attaccante del Pisa, N'zola, e all'esterno offensivo del Cagliari, Luvumbo, due dei giocatori in grado di fare la differenza.

