Angola-Egitto Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida Angola-Egitto, valida per l'ultima giornata del gruppo B della Coppa d’Africa del 29 dicembre 2025 alle 17:00. Si esaminano le formazioni, le quote e i pronostici per un confronto tra la capolista egiziana, già qualificata, e l’ultima in classifica Angola. Un’analisi obiettiva per comprendere le possibili dinamiche e aspettative di questa partita.

Ultima giornata del gruppo B della coppa d'Africa e l'Egitto di Hassan già qualificato come primo nel girone affronta il fanalino di coda Angola. I Palancas Negras pagano la rimonta subita all'esordio contro il Sudafrica, mentre nell'ultima gara contro lo Zimbabwe è arrivato un pareggio che è una mezza sconfitta per come arrivato. Non è bastato un ottimo secondo tempo alla squadra di Beaumelle.

Coppa d'Africa, Egitto agli ottavi grazie al solito Salah. Pareggi per Angola e Marocco - La Coppa d'Africa va avanti e continua a regalare gol e spettacolo come stasera nei quattro match che hanno aperto la seconda giornata della fase a girone dei gruppi A e B. ilmessaggero.it

Tutti i risultati di venerdì 26 dicembre: Angola-Zimbabwe, Egitto-Sudafrica, Zambia-Comore, Marocco-Mali - Dopo la pausa nel giorno di Natale riprende lo spettacolo del torneo in corso di svolgimento in Marocco. eurosport.it

Angola con i Faraoni per vincere! Le Palancas Negras hanno tutt'altro che brillato finora, ma sono ancora in gioco e la qualificazione matematica ottenuta ieri dall' Egitto potrebbe dar loro una mano: gli egiziani non avranno l'assillo del risultato e probabilm - facebook.com facebook

Coppa d'Africa: Salah ancora a segno ed Egitto qualificato, Angola a un passo dall’eliminazione x.com

