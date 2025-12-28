Angola-Egitto Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Ad Agadir gol e probabile vittoria dei Palancas Negras

Analisi della partita Angola-Egitto, valida per l'ultima giornata del gruppo B della Coppa d’Africa, in programma ad Agadir il 29 dicembre 2025 alle 17:00. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibile vittoria delle Palancas Negras e ai gol previsti, considerando che l’Egitto, già qualificato come primo, affronta il fanalino di coda Angola.

Ultima giornata del gruppo B della coppa d’Africa e l’Egitto di Hassan già qualificato come primo nel girone affronta il fanalino di coda Angola. I Palancas Negras pagano la rimonta subita all’esordio contro il Sudafrica, mentre nell’ultima gara contro lo Zimbabwe è arrivato un pareggio che è una mezza sconfitta per come arrivato. Non è bastato un ottimo secondo tempo alla squadra di Beaumelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

