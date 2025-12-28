Anghiari | auto prende fuoco sulla provinciale 43 bruciati anche 800 metri quadrati di sottobosco

Nel pomeriggio del 28 dicembre 2025, un'auto si è incendiata lungo la Strada provinciale 43 ad Anghiari, in località Scheggia. L'incendio ha interessato anche circa 800 metri quadrati di sottobosco, richiedendo l'intervento delle squadre di emergenza. L'episodio ha causato disagi alla circolazione e sollevato preoccupazioni per l'ambiente e la sicurezza locale.

Un'auto ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre 2025, ad Anghiari, lungo la Strada provinciale 43, in località Scheggia

