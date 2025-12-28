Angelus 28 dicembre Papa Leone XIV | perché la Santa Famiglia è scuola d’amore

Durante l’Angelus del 28 dicembre, papa Leone XIV ha evidenziato come la Santa Famiglia di Nazareth rappresenti un modello di amore e di unità. Egli ha sottolineato l’importanza della famiglia come fondamento della società, illuminata dalla fiamma del suo esempio. Un richiamo alla centralità dei valori familiari come scuola di amore e di solidarietà.

Durante l'Angelus di oggi papa Leone ha indicato l'esempio della Santa Famiglia di Nazareth sottolineando l'importanza della famiglia per la società, che viene illuminata dalla fiamma del suo amore. La domenica dopo il Natale è tradizionalmente dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth. Così, in questa domenica 28 dicembre, papa Leone XIV all'Angelus in piazza San.

