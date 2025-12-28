Angelo Binaghi incontenibile | Sinner meriterebbe una statua lasciamo parlare opinionisti da strapazzo…E per il 2026 ho un sogno
In un’intervista a Libero, Angelo Binaghi analizza i risultati del tennis italiano nel 2025, sottolineando il talento di Sinner e i progressi del settore. Il presidente della FITP evidenzia l’importanza di riconoscere i meriti degli atleti e condivide il suo sogno per il 2026, mantenendo un tono sobrio e riflessivo, in linea con l’andamento positivo e i successi raggiunti dalla disciplina nel corso dell’anno.
Angelo Binaghi, in versione “fiume in piena”, si racconta in un’intervista concessa a Libero. Il presidente della FITP ha messo in risalto gli straordinari risultati ottenuti dal tennis italiano nel 2025, un’annata da incorniciare. Successi Slam, ATP Finals, Coppa Davis, Billie Jean King Cup e numerosi altri traguardi hanno certificato la grande vitalità del movimento azzurro, oggi ai vertici del panorama internazionale. “ In termini di risultati mi basterebbe un quinto di quanto abbiamo ottenuto negli ultimi due anni. Nei mesi scorsi non avevamo il titolo giuridico che ci garantisse lo svolgimento regolare degli Internazionali d’Italia: si è corso un rischio, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Binaghi gonfia il petto: “Siamo i migliori al mondo, ci manca una vittoria per il 2026. Ho due obiettivi per Sinner e Musetti”
Leggi anche: Angelo Binaghi svela un retroscena sul rifiuto di Sinner alla Davis: “Me lo ha detto un anno fa…”
Angelo Binaghi incontenibile: “Sinner meriterebbe una statua, lasciamo parlare opinionisti da strapazzo…E per il 2026 ho un sogno” - Angelo Binaghi, in versione "fiume in piena", si racconta in un’intervista concessa a Libero. oasport.it
Binaghi: "Jannik Sinner risponde a suon di risultati e zittisce tutti" - Dagli incredibili risultati raggiunti dagli azzurri nel 2025 al sogno quinto Slam: il presidente della FITP Angelo Binaghi ha espresso tutto il suo orgoglio per un movimento in costante crescita e ... tennisworlditalia.com
Binaghi: “Sinner ha zittito chi lo ha messo alla gogna, lasciamoli parlare: sono da strapazzo” - Tra bilanci e polemiche, Binaghi difende fortemente Jannik Sinner e guarda al futuro del tennis azzurro. fanpage.it
Il ricordo del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. La dichiarazione completa https://www.fitp.it/Federazione/News/Attivita-nazionale/dichiarazione-presidente-binaghi-lutto-nicola-pietrangeli - facebook.com facebook
Il bel messaggio rivolto a Nicola Pietrangeli, del presidente della FITP, Angelo Binaghi. “Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo”. #tennis x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.