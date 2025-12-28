Ancona Women e Curva Nord in campo | prosegue la raccolta fondi da utilizzare per l' acquisto di un nuovo pulmino

Ancona Women e Curva Nord continuano la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo pulmino. L’iniziativa, nata per sostenere le esigenze delle squadre locali, ha riscosso un buon riscontro tra i sostenitori e la comunità. La collaborazione tra le parti rappresenta un passo importante per migliorare le attività sportive e agevolare gli spostamenti delle squadre, contribuendo allo sviluppo del calcio cittadino.

ANCONA – Batte forte il cuore dorico nel segno del calcio cittadino. Grande successo per l'iniziativa dell'Ancona Women, che con i campionati fermi per la sosta natalizia ieri è scesa in campo affrontando con una selezione di ragazze del club una rappresentativa della Curva Nord Ancona.

