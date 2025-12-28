Anche Netanyahu a Mar-a-Lago futuro di Gaza e tensioni su Somaliland Trump | Qualcuno sa cos' è?
Non sarà certamente una visita di cortesia, quella di Benyamin Netanyahu a Mar-a-Lago. Lunedì, all'indomani del vertice con Volodymyr Zelensky, Donald Trump riceverà anche il premier israeliano sul quale è pronto ad aumentare il pressing per l'avvio della fase due del piano su Gaza. E più in generale, sarà l'occasione di tentare di ritrovare l'armonia mentre si allargano le divergenze. Per ultima,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Anche Netanyahu a Mar-a-Lago, futuro di Gaza e tensioni su Somaliland. Trump: "Qualcuno sa cos'è?" - Se da una parte la scelta di Bibi di riconoscere unilateralmente il territorio ha scatenato la prevedibile condanna del mondo arabo, dall'altra ha trovato - gazzettadelsud.it
Lunedì Netanyahu da Trump a Mar a Lago, tra diplomazia, guerra e accuse di genocidio. Mentre a Gaza gli innocenti continuano a essere sterminati dai soldati israeliani (I ... - Nei prossimi giorni l’attenzione internazionale si concentrerà sull’incontro tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump, previsto per lunedì presso la residenza privata di Trump a Mar- farodiroma.it
