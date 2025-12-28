Anche Netanyahu a Mar-a-Lago futuro di Gaza e tensioni su Somaliland Trump | Qualcuno sa cos' è?

Non sarà certamente una visita di cortesia, quella di Benyamin Netanyahu a Mar-a-Lago. Lunedì, all'indomani del vertice con Volodymyr Zelensky, Donald Trump riceverà anche il premier israeliano sul quale è pronto ad aumentare il pressing per l'avvio della fase due del piano su Gaza. E più in generale, sarà l'occasione di tentare di ritrovare l'armonia mentre si allargano le divergenze. Per ultima,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

