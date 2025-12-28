Anaconda Jennifer Lopez approva il reboot con Paul Rudd e Jack Black

Anaconda, il celebre film degli anni '90, sta per essere rivisitato con un reboot che vede protagonisti Paul Rudd e Jack Black. Jennifer Lopez, allora protagonista del film originale, ha espresso il suo apprezzamento per questa nuova versione. Il progetto mira a portare una nuova interpretazione della pellicola, mantenendo vivo l'interesse del pubblico e rispettando l’eredità del film iniziale.

La popstar ha approvato il nuovo lungometraggio con protagoniste le due star a distanza di quasi trent'anni dal cult anni '90. Jennifer Lopez e Ice Cube hanno apposto il loro simbolico timbro sul nuovo film Anaconda, il reboot con protagonisti Paul Rudd e Jack Black. J.Lo e il rapper erano tra le star del lungometraggio del 1997 e ora hanno dato il loro 'ok' ufficiale al progetto. Inoltre, sia Jennifer Lopez che Ice Cube hanno accettato di partecipare con un cameo al film, dopo la richiesta degli sceneggiatori in fase di scrittura dello script. I due appariranno brevemente nel nuovo capitolo. L'approvazione di Jennifer Lopez Kevin Etten, lo sceneggiatore, e Tom Gormican, il regista, hanno chiesto a Lopez e Cube di .

