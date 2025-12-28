Amiu il piano festività regge | Più personale per i rifiuti

Amiu ha confermato il piano festività “Più personale per i rifiuti”, con l’assunzione di ottanta lavoratori temporanei per un mese. Grazie a questa iniziativa, il servizio di raccolta di ingombranti e plastica sarà potenziato, garantendo una gestione più efficace durante il periodo festivo. La misura mira a mantenere alta l’efficienza e la puntualità delle operazioni di raccolta, assicurando un ambiente più pulito e ordinato per la comunità.

Rifiuti in strada a Genova, dopo il vertice Salis-Amiu ecco il piano di emergenza: caccia a impianti e depositi a tempo - Genova – Misure a breve termine per non ritrovarsi di nuovo con i cassonetti straripanti di spazzatura per giorni. ilsecoloxix.it

Rifiuti, Amiu prepara il piano d’emergenza anche per Natale: “Sarà la tempesta perfetta” - Un piano d’emergenza per evitare che si ripeta quanto accaduto a ottobre, con cataste di spazzatura fuori dai cassonetti strapieni. msn.com

Amiu Genova Spa. . Questa mattina AMIU ha effettuato un intervento straordinario in via Cechov (Valpolcevera) per rimuovere ingombranti e rifiuti abbandonati illegalmente. L’intervento fa parte del piano cittadino contro gli abbandoni. Il Codice dell’Ambient - facebook.com facebook

