Amiu il piano festività regge | Più personale per i rifiuti
Amiu ha confermato il piano festività “Più personale per i rifiuti”, con l’assunzione di ottanta lavoratori temporanei per un mese. Grazie a questa iniziativa, il servizio di raccolta di ingombranti e plastica sarà potenziato, garantendo una gestione più efficace durante il periodo festivo. La misura mira a mantenere alta l’efficienza e la puntualità delle operazioni di raccolta, assicurando un ambiente più pulito e ordinato per la comunità.
Ottanta lavoratori assunti per un mese, potenziato il servizio di raccolta per ingombranti e plastica. In attesa di Capodanno bilancio positivo ma non mancano disagi. Salis: “I risultati iniziano a vedersi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Amiu rafforza i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti: il piano per le festività natalizie in centro
Leggi anche: Rifiuti e cattivi odori nel cuore della città. “Manca personale, così il servizio non regge”
Amiu, il piano festività regge: “Più personale per i rifiuti” - Ottanta lavoratori assunti per un mese, potenziato il servizio di raccolta per ingombranti e plastica. ilsecoloxix.it
Rifiuti in strada a Genova, dopo il vertice Salis-Amiu ecco il piano di emergenza: caccia a impianti e depositi a tempo - Genova – Misure a breve termine per non ritrovarsi di nuovo con i cassonetti straripanti di spazzatura per giorni. ilsecoloxix.it
Rifiuti, Amiu prepara il piano d’emergenza anche per Natale: “Sarà la tempesta perfetta” - Un piano d’emergenza per evitare che si ripeta quanto accaduto a ottobre, con cataste di spazzatura fuori dai cassonetti strapieni. msn.com
Amiu Genova Spa. . Questa mattina AMIU ha effettuato un intervento straordinario in via Cechov (Valpolcevera) per rimuovere ingombranti e rifiuti abbandonati illegalmente. L’intervento fa parte del piano cittadino contro gli abbandoni. Il Codice dell’Ambient - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.