Se uno ci ripensa, può tornare a stupirsi che il più famoso canto natalizio italiano, “ Tu scendi dalle stelle”, sia stato opera di un teologo e dottore della Chiesa, e che dopo oltre duecen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ambrogio Sparagna: “‘Tu scendi dalle stelle’ è un canto di resistenza”

Leggi anche: A Deliceto il Christmas Concert che celebra 'Tu scendi dalle stelle'

Leggi anche: "L'Inverno delle stelle", tra fascismo e Resistenza una storia di formazione profonda e avventurosa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ambrogio Sparagna: “‘Tu scendi dalle stelle' è un canto di resistenza” - L'etnomusicologo spiega perché il canto di natale rappresenta un'identità della quale non ci dobbiamo vergognare: "Sono uno che s’oppone alla dimenticanza" ... ilfoglio.it