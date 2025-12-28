Ambra Angiolini e la frecciata agli ex | I miei uomini erano dei casi umani

Ambra Angiolini ha recentemente commentato con sincerità i suoi precedenti rapporti, affermando che i suoi ex partner erano “dei casi umani”. La cantante e attrice ha chiarito che tra lei e Francesco Renga non ci sono rancori, anche se i fan sperano in un possibile ritorno di fiamma. Nonostante ciò, entrambi hanno ribadito che non ci sarà riavvicinamento, mantenendo un atteggiamento di rispetto e distacco.

Tra Ambra Angiolini e Francesco Renga non ci sono rancori o cose lasciate in sospeso. I loro follower ancora sperano in un ritorno di fiamma, basta guardare uno dei loro video insieme per credere che possa accadere, ma in più di un'occasione entrambi hanno ribadito che non succederà. Di recente, però, Ambra ha nuovamente espresso parole gentili nei suoi confronti. È stato l'unico dei suoi ex che ha salvato, per tutti gli altri ha usato toni decisamente più tranchant. L'occasione è stata la conferenza stampa del suo nuovo film "BFF. Best Friends Forever". Collegandosi alla trama del film, i giornalisti le hanno chiesto se ha mai avuto un'amica rivale.

