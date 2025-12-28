ROMA Amazon rinuncia al progetto droni per l’Italia. L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha infatti ricevuto da parte dell’azienda di Jeff Bezos la comunicazione ufficiale di sospensione del progetto di consegne con i droni avviato a San Salvo, in Abruzzo. In una nota l’ente riferisce di aver "preso atto della inattesa notizia di Amazon che, pur confermando un indiscusso apprezzamento del proficuo lavoro svolto insieme ad Enac, per motivi di policy aziendale e come conseguenza delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo, ha ritenuto di avviare il lancio delle operazioni commerciali e la richiesta di certificazione come operatore in un altro Stato membro dell’Unione Europea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amazon, stop all’uso di droni in Italia

Leggi anche: Amazon, nessuna consegna con i droni in Italia: è arrivato lo stop

Leggi anche: Amazon: “Stop a piani consegna con droni in Italia, avanti in Usa e Gb”

