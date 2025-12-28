Amazon sospende le consegne con i droni | l’Italia fuori dal progetto Prime Air

Amazon ha deciso di sospendere temporaneamente le consegne con i droni nel nostro paese, interrompendo il progetto Prime Air in Italia. La decisione deriva da revisioni strategiche e questioni fiscali, che hanno portato alla sospensione delle operazioni in Abruzzo. Questa scelta rappresenta un momento di riflessione per il settore delle consegne innovative nel nostro Paese.

Il progetto Prime Air si ferma in Abruzzo. Tra "revisioni strategiche" e nodi fiscali, l'Italia è costretta a fermarsi.

