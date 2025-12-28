Amazon rinuncia a consegnare i pacchi con i droni in Italia l' Enac | Decisione inattesa

Amazon ha deciso di interrompere il servizio di consegna dei pacchi con i droni in Italia, secondo quanto comunicato dall'Enac. La decisione rappresenta un passo indietro rispetto agli sviluppi previsti, lasciando il progetto, già attivo in altri mercati, in sospeso nel nostro paese. Questa scelta evidenzia le sfide normative e operative che influenzano l'adozione di nuove tecnologie nel settore della logistica.

Passo indietro di Amazon sulla consegna dei pacchi con i droni in Italia. Il gigante dell'e-commerce mette la parola fine al progetto innovativo, già lanciato negli Stati Uniti e Regno Unito. Almeno per il momento. L'Enac: "Decisione inattesa" Ad annunciare il cambio di passo è l'Ente nazionale per l'aviazione civile.

