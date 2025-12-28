Amazon non consegnerà i pacchi con i droni in Italia | stop a Prime Air

Amazon ha annunciato la sospensione del progetto Prime Air in Italia, interrompendo l’utilizzo dei droni per le consegne. La decisione, comunicata all’ENAC, si apre a un’attenta riflessione sulle normative e le sfide tecniche legate all’uso di questa tecnologia nel nostro Paese. La notizia segna un cambiamento importante nel panorama delle consegne rapide e rappresenta un passo indietro rispetto ai piani iniziali dell’azienda.

Amazon fa un passo indietro nel nostro caso. L'azienda ha comunicato all' ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, la sospensione del progetto mirato a consegnare ordini leggeri con i droni, chiamato Prime Air. Il colosso statunitense aveva presentato la sua sperimentazione nel 2023, con l'intento di recapitare pacchi fino a 2,5 chili a massimo dodici chilometri di distanza dal punto di partenza. I primi test di volo si erano svolti a San Salvo, in Abruzzo, e le prime consegne erano previste nella primavera del 2026. In una nota ufficiale, l'ENAC ha fornito alcuni dettagli che potrebbero spiegare l'inatteso stop all'iniziativa.

