Amazon ferma il progetto dei droni Prime Air in Italia | stop anche alle consegne testate a San Salvo

Amazon ha annunciato la sospensione del progetto Prime Air in Italia, incluso l’intervento di consegne con droni inizialmente testato a San Salvo. La decisione riguarda l’interruzione temporanea delle attività di sperimentazione e sviluppo di questa tecnologia nel paese, in attesa di eventuali future riavvii. La scelta riflette l’attuale fase di valutazione e adattamento delle strategie di consegna innovativa di Amazon sul mercato italiano.

Amazon ha deciso di interrompere i piani per le consegne commerciali con droni in Italia, mettendo così fine – almeno per ora – anche alla sperimentazione avviata a San Salvo. Lo ha comunicato la stessa azienda attraverso una nota ufficiale, parlando di una "revisione strategica".

Amazon e i droni: progetto sospeso dall’enac - Domenica 28 Dicembre 2025, alle ore 10:58 (ora italiana), il tema in tendenza online riguarda l’annuncio di Amazon riguardo alla cancellazione del progetto droni in Italia. abruzzonews24.com

Amazon ferma il progetto dei droni Prime Air in Italia: stop anche alle consegne testate a San Salvo - Amazon ha deciso di interrompere i piani per le consegne commerciali con droni in Italia, mettendo così fine – almeno per ora – anche alla sperimentazione avviata a San Salvo. chietitoday.it

Amazon ferma il progetto di consegna commerciale con i droni in Italia. "Il contesto in cui operiamo non offre le condizioni necessarie", dice il monopolista mondiale. I progetti di consegna con droni proseguono invece negli Stati Uniti e nel Regno U - facebook.com facebook

