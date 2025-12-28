Amarcord l' ultimo grande film di Fellini

Amarcord è un film di Federico Fellini, riconosciuto come uno dei suoi lavori più significativi. La pellicola, trasmessa su Cine 34 alle ore 21, vede nel cast attori come Magali Noel, Ciccio Ingrassia e Pupella Maggio. Attraverso un racconto nostalgico ambientato nella Rimini degli anni ’30, il film offre uno sguardo intimo sulla vita di provincia, caratterizzato da uno stile unico e riconoscibile del regista.

AMARCORD Cine 34 ore 21 Con Magali Noel, Ciccio Ingrassia e Pupella Maggio. Regia di  Federico Fellini. Produzione  Italia  1973.  Durata: 2 ore LA  TRAMA  L'ultimo grande  film  di Fellini  (nei  successivi  18  anni  il genio  si  sarebbe  espresso solo a sprazzi). E' la storia  della sua  adolescenza  a  Rimini  negli anni 30  popolata  di personaggini  straordinari, dalla prorompente Gradisca, allo  zio matto, dalla  suora nana ai  gerarchi fascisti pochissimo  temibili.  Tra  gli  episodi più geniali  quello  dell'incontro   della  Gradisca    col  principe   ereditario  e  la  magica  apparizione  notturna   del  transatlantico   ancorato al largo  di  Rimini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

