Amarcord l' ultimo grande film di Fellini

Amarcord è un film di Federico Fellini, riconosciuto come uno dei suoi lavori più significativi. La pellicola, trasmessa su Cine 34 alle ore 21, vede nel cast attori come Magali Noel, Ciccio Ingrassia e Pupella Maggio. Attraverso un racconto nostalgico ambientato nella Rimini degli anni ’30, il film offre uno sguardo intimo sulla vita di provincia, caratterizzato da uno stile unico e riconoscibile del regista.

AMARCORD Cine 34 ore 21 Con Magali Noel, Ciccio Ingrassia e Pupella Maggio. Regia di Federico Fellini. Produzione Italia 1973. Durata: 2 ore LA TRAMA L'ultimo grande film di Fellini (nei successivi 18 anni il genio si sarebbe espresso solo a sprazzi). E' la storia della sua adolescenza a Rimini negli anni 30 popolata di personaggini straordinari, dalla prorompente Gradisca, allo zio matto, dalla suora nana ai gerarchi fascisti pochissimo temibili. Tra gli episodi più geniali quello dell'incontro della Gradisca col principe ereditario e la magica apparizione notturna del transatlantico ancorato al largo di Rimini.

