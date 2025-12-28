amarcord a distanza di mezzo secolo conserva tutta la sua suggestione

“Amarcord”, a distanza di mezzo secolo, mantiene intatta la sua capacità di evocare atmosfere e ricordi. Questa sera su Cine 34 alle ore 21, il film di Federico Fellini, con interpretazioni di Magali Noel, Ciccio Ingrassia e Pupella Maggio, offre un’immagine autentica della vita italiana degli anni ’30. Un’occasione per rivivere un classico che continua a rappresentare un importante capitolo del cinema italiano.

AMARCORD Cine 34, ore 21. Con Magali Noel, Ciccio Ingrassia e Pupella Maggio. Regia di Federico Fellini. Produzione Italia 1973. Durata: 2 ore LA TRAMA L'ultimo grande film di Fellini (nei successivi 18 anni il genio si sarebbe espresso solo a sprazzi). E' la storia della sua adolescenza a Rimini negli anni 30 popolata di personaggini straordinari, dalla prorompente Gradisca, allo zio matto, dalla suora nana ai gerarchi fascisti pochissimo temibili. Tra gli episodi più geniali quello dell'incontro della Gradisca col principe ereditario e la magica apparizione notturna del transatlantico ancorato al largo di Rimini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

