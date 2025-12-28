Amalfi Canta il Natale ritorna in Cattedrale la Rassegna di Cori Polifonici

La rassegna “Amalfi Canta il Natale” torna nel Duomo di Amalfi, offrendo un’occasione per ascoltare cori polifonici italiani di rilievo. In programma il 29 e 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, questa tradizione, giunta ormai alla sua trentennale, rappresenta un momento di incontro e di rispetto per la musica sacra. Un appuntamento che arricchisce il periodo natalizio nella suggestiva cornice della città.

AMALFI CANTA IL NATALE, TORNA IN CATTEDRALE RASSEGNA DI CORI POLIFONICI (2) - Nel corso della rassegna “Amalfi Canta il Natale” sarà anche conferito il Premio “Siate Costruttori di dialogo: Amalfi ed il suo Apostolo, ponte tra Oriente e Occidente”. 9colonne.it

Il Villaggio di Natale all’Arsenale di Amalfi - Tutta la magia delle feste sta per rivivere nell’evento più atteso dai bambini. gazzettadisalerno.it

Amalfi Canta il Natale, da lunedì ritorna in Cattedrale la rassegna di cori #Amalfi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.