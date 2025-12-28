Amalfi Canta il Natale ritorna in Cattedrale la Rassegna di Cori Polifonici

La rassegna “Amalfi Canta il Natale” torna nel Duomo di Amalfi, offrendo un’occasione per ascoltare cori polifonici italiani di rilievo. In programma il 29 e 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, questa tradizione, giunta ormai alla sua trentennale, rappresenta un momento di incontro e di rispetto per la musica sacra. Un appuntamento che arricchisce il periodo natalizio nella suggestiva cornice della città.

Da oltre trent’anni raccoglie i migliori corali italiane nel maestoso Duomo di Amalfi. E’ la rassegna di cori polifonici “Amalfi Canta il Natale” in programma il 29 e 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026. Giunto alla XXXII edizione, l’evento, inserito nel fitto cartellone di appuntamenti natalizi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

