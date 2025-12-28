Altro show di Lookman in Coppa d’Africa | un gol e due assist contro la Tunisia guarda il video

Ademola Lookman si conferma protagonista con un gol e due assist nella vittoria della Nigeria contro la Tunisia in Coppa d’Africa. La sua prestazione ha contribuito al risultato finale di 3-2, consolidando il ruolo decisivo dell’attaccante dell’Atalanta nella squadra. La Nigeria, già qualificata agli ottavi, continua a mostrare la propria forza grazie alle prestazioni di Lookman, che si distingue per continuità e determinazione.

Si scrive Nigeria, si legge Ademola Lookman. Altra prova strepitosa dell'attaccante dell' Atalanta, decisivo per la vittoria per 3-2 contro la Tunisia della sua Nigeria con un gol e due assist, entrando quindi in tutti i gol della sua nazionale, già qualificata agli ottavi con due giornate d'anticipo. Il classe 1997 è stato premiato come man of the match dopo aver dominato la partita, propiziando l'1-0 di Osimhen con un cross al bacio dalla destra al 44' e poi calciando a inizio ripresa il corner insaccato da Ndidi per il raddoppio. Il tris è a firma proprio di Lookman, bravo a mandare a vuoto due avversari e insaccare sull'assist di Osimhen.

