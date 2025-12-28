Altro show di Lookman in Coppa d’Africa | un gol e due assist contro la Tunisia guarda il video

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ademola Lookman si conferma protagonista con un gol e due assist nella vittoria della Nigeria contro la Tunisia in Coppa d’Africa. La sua prestazione ha contribuito al risultato finale di 3-2, consolidando il ruolo decisivo dell’attaccante dell’Atalanta nella squadra. La Nigeria, già qualificata agli ottavi, continua a mostrare la propria forza grazie alle prestazioni di Lookman, che si distingue per continuità e determinazione.

Si scrive Nigeria, si legge Ademola Lookman. Altra prova strepitosa dell’attaccante dell’ Atalanta, decisivo per la vittoria per 3-2 contro la Tunisia della sua Nigeria con un gol e due assist, entrando quindi in tutti i gol della sua nazionale, già qualificata agli ottavi con due giornate d’anticipo. Il classe 1997 è stato premiato come man of the match dopo aver dominato la partita, propiziando l’1-0 di Osimhen con un cross al bacio dalla destra al 44’ e poi calciando a inizio ripresa il corner insaccato da Ndidi per il raddoppio. Il tris è a firma proprio di Lookman, bravo a mandare a vuoto due avversari e insaccare sull’assist di Osimhen. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Lookman show, gol spettacolare in Coppa d’Africa per la vittoria della Nigeria

Leggi anche: Coppa d’Africa, super Lookman stende la Tunisia: è agli ottavi con la Nigeria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lookman show, guarda il gol spettacolare che ha segnato in Coppa d'Africa per la vittoria della Nigeria; Perché Lookman non gioca Genoa-Atalanta: Coppa d'Africa, infortunio, turnover o scelta tecnica?; Lookman entra in modalità Dublino, Mahrez show: la Coppa d'Africa è uno spettacolo; Lookman show in Coppa d’Africa: gol e 2 assist. Ma ora salterà altre partite: ecco quali.

altro show lookman coppaLookman show, gol spettacolare in Coppa d’Africa per la vittoria della Nigeria - 1 per battere lo Zimbabwe nel match d'esordio della sua nazionale ... bergamonews.it

altro show lookman coppaCoppa d'Africa, Osimhen e Lookman trascinano la Nigeria agli ottavi. Pari tra Senegal e Congo - L'ex centravanti del Napoli e l'attaccande dell'Atalanta decisivi nel match contro la Tunisia. tuttosport.com

altro show lookman coppaNigeria agli ottavi di Coppa d'Africa grazie a un super Lookman: l'Atalanta dovrà aspettare, salterà altre partite di Serie A - Dopo l'Egitto, anche la Nigeria si è qualifica agli ottavi di finale di Coppa d'Africa: le Super Eagles staccano il pass battendo 3- msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.